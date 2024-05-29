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- 70s 状態綺麗 サイケクレイジーキュビズムシャツ 派手柄 ステンド柄 個性派
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商品詳細
#iootshopにて、他みれます、自己紹介に((((；゜Д゜)))))))な、割引概要あります、是非活用下さい^_^先ず絶対現代で【美品】70sのこのタイプは、当店でしか手にはいりませんサイケデリックに、ステンドグラス風をキュビズム仕上げにした、年中活躍シャツ※70sの、シャツを、バチバチに、サイズ遊びしてみました、また、申し訳ないのですが、こちら希少価値が、爆上がり始まりましたので、買うなら今です！！今後かなり手が届かなくなるくらい、価格高騰しはじめてます、ボロくてもですよ？当店のは、綺麗です、迷わずゲッド！！▷color◁写真参照壁掛けの美しい柄ご覧下さい、現代のを調べて比べて下さい一目瞭然で、こちらの柄の凄さわかります、※お使いのブラウザにより、色が異なって見える場合がございます、▷size◁平置き片面採寸【㎝表記】表記sizeL位です！！着丈71身幅56肩幅50ドロップショルダーDS袖丈27DSの為ハンガー掛け肩落ちから採寸※多少の誤差はご容赦下さい【着用画像データ】身長170㎝ 体重56kg普段MかL着用 普通体型▷material◁vintageポリ現代廃盤の高級素材です、▷condition◁ダメージ無く良好、長く愛用できます！！ボディは美品です、※入念にチェックは、しておりますが、vintage/usedの商品の為ご理解下さい、
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful136251.html
http://narcologia.ru/goods/displease916131.html
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