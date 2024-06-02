Y-3 Y3 ワイスリー Tシャツ M 黒 コブラ 蛇 スネーク ヨウジヤマモト

◾️アイテムY-3Y3ワイスリーTシャツM黒コブラ蛇スネークヨウジヤマモトYohjiYamamotoアディダスadidas◾️サイズM着丈 71cm身幅 48cm肩幅 41.5cm袖丈 22.5cm平置き実寸です。◾️状態中古品です。プリント部分クラックがあり、若干の使用感はありますが、他に特筆すべき汚れや破れ、型崩れや匂いなどは無くまだまだご着用頂くには問題の無いコンディションです。◾️カラー黒ブラック◾️素材本体 綿100%衿リブ 綿95% ポリウレタン5%◾️配送等簡易包装にて即日〜1日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。●鑑定済の大手中古ブランド買取店、大手リユースショップにて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。●使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。●写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。



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