【新品未使用】 COACH/コーチ メンズ 折財布×パスケースセット CA549

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます!★COACHコーチ★ 二つ折り財布×パスケースセット※海外アウトレット正規品●商品番号：CA549●カラー：SV/Blue●素材：PVCレザー ●サイズ(約)：財布縦9cm×横11cm×マチ3cmカードケース縦7cm×横10cm×マチ1cm●仕様：財布お札入れ×2カードポケット×8オープンポケット×2カードケースカードポケット×2クリアポケット×1オープンポケット×1●付属品：COACHの透明袋、タグ
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