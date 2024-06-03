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【新品未使用】 COACH/コーチ メンズ 折財布×パスケースセット CA549
商品番号 U45086833364
商品名

【新品未使用】 COACH/コーチ メンズ 折財布×パスケースセット CA549
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,024 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます!★COACHコーチ★　二つ折り財布×パスケースセット※海外アウトレット正規品●商品番号：CA549●カラー：SV/Blue●素材：PVCレザー　●サイズ(約)：財布縦9cm×横11cm×マチ3cmカードケース縦7cm×横10cm×マチ1cm●仕様：財布お札入れ×2カードポケット×8オープンポケット×2カードケースカードポケット×2クリアポケット×1オープンポケット×1●付属品：COACHの透明袋、タグ
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