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美品★HUGO BOSSヒューゴボス　ネクタイ　ドット　総柄　パープル系　シルク
商品番号 Q82459218124
商品名

美品★HUGO BOSSヒューゴボス　ネクタイ　ドット　総柄　パープル系　シルク
ブランド名 ヒューゴボス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒューゴボス　ネクタイ　ドット　総柄　パープル系　シルク　です(^^)【メーカー】HUGOBOSS【カラー】パープル系【素材】シルク【付属品】本品のみ【状態】目立つ汚れやシミなどなく比較的綺麗な状態だと思います。【ご購入前にご確認ください】◆あくまでも素人出品の為、見落としなどがある場合がございます。気になる事がございましたら、まずはコメントにてお気軽にご質問ください。◆中古品となりますので神経質な方は購入をご遠慮ください。◆沖縄、離島の方は別料金の発生する場合もございますので購入前にコメントをお願い致します。カラー...パープル柄・デザイン...ドット
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