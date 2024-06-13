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クロムハーツ　アメリカ国旗　Vネック　ロングカットソー　ホースシューロゴ
商品番号 W28806638033
商品名

クロムハーツ　アメリカ国旗　Vネック　ロングカットソー　ホースシューロゴ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 4,337 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドクロムハーツCHROMEHEARTS商品説明クロムハーツのVネックTシャツ古着屋さんで購入　6年位前だと思いますアメリカ国旗柄がバックにバッチリと決まっていますやや透け感があります。サイズ　センチ表記表記サイズ:M肩幅:36身幅:42袖丈:16着丈:68素材コットン100％コンディション使用感、毛羽立ち等多少あります。汚れも写真に載せたようなものがぽつぽつあり。クリーニングや漂白で改善するかと思います。
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