ARNOLD PARK STUDIOS / CELLULAR LOGO CAP

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ARNOLDPARKSTUDIOS/CELLULARLOGOCAPCOBALTBLUE23AW新作。発色の良いコバルトブルー。オールシーズン対応のコットンキャンバス、6パネル仕様。前後左右刺繍、てんこ盛りですが完璧にまとまってます。。【APS】のピスネーム。フリーサイズ、調整可能です。そこはよくCAPを被ってるAndyのナイスチョイス。通販で購入しましたが、色が似合わなかったため出品です。サイズFREEとなります。配送の際簡易的な梱包となりますのでご了承ください。