ルイヴィトン　折り財布　ロゴ　ブラウン　モノグラム

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商品詳細
ルイヴィトン 2つ折り 財布 モノグラム使用回数は少ないので、内側の汚れはほとんどないですが、長期保管品による目立ちにくい汚れが外側にあります。画像を確認くださいませ。まだまだご利用頂けるものです。財布形···二つ折りカラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）◎個人宅にて保管しているものになります。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。◎画像にて状態を確認の上、お手続きください。◎簡易包装での配送となります。
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