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ルイヴィトン　折り財布　ロゴ　ブラウン　モノグラム
商品番号 R99903403550
商品名

ルイヴィトン　折り財布　ロゴ　ブラウン　モノグラム
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,735 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン　2つ折り　財布　モノグラム使用回数は少ないので、内側の汚れはほとんどないですが、長期保管品による目立ちにくい汚れが外側にあります。画像を確認くださいませ。まだまだご利用頂けるものです。財布形···二つ折りカラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）◎個人宅にて保管しているものになります。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。◎画像にて状態を確認の上、お手続きください。◎簡易包装での配送となります。
http://narcologia.ru/goods/perpetual420046.html
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