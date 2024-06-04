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- [新品] ジョーダン ジャンプマン Tシャツ ショートパンツ
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商品詳細
ジョーダンジャンプマンTシャツ[サイズ]XL[カラー]スピードレッドNIKEJORDANLEGACY1SHORTPANTS[サイズ]XL[カラー]ブラック/ユニバーシティレッド/ホワイト/ユニバーシティレッドジョーダンレガシー1ショートパンツで、ストリートウェアをトータルコーディネートしよう。厚手のループバックフレンチテリー素材を使用した、ゆったりとしたフィット感のデザインです。XL身幅58cm、着丈72cmご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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