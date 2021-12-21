ブラックシープ　マフラー ウールマフラー blacksheep

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商品詳細
ブラックシープケーブル編みマフラー数回使用していますが状態は綺麗だと思います。色はチャコールグレーです。☺︎ウール100%なのでとても暖かいです。男女兼用でお使い頂けます。
http://narcologia.ru/goods/waveform342417.html
http://narcologia.ru/goods/providence7894.html
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