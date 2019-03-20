NIKE ナイキ AIR MAX SC 26.5㎝レアカラー黒赤ブラックレッド

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NIKEナイキAIRMAXSC/エアマックスSC※こちらの商品はお値下げ不可です。おなじみのデザインと伝統のトラックスタイル。そしてもちろん、ビジブルAirのクッショニングを搭載したナイキエアマックスSC。どんなコーディネートにもぴったりのデザインです。さまざまなニーズに応える耐久性と軽量性を備えた素材を使用しています。エアマックス90やエアマックスAP、エアマックスエクシーを考えてる方にもオススメです。・新品未使用タグ付き・カラー：ブラック\u0026レッド(ボルドー)・サイズ：メンズ26.5㎝・素材：天然皮革/合成繊維/合成皮革・アウトソール：合成底・ヒールの高さ：約4.0cm・重量(片足)：約320g(27.0cm)・本体価格税込8800円※箱無し発送になります。箱有りは+300円で可能です。レボリューションNIKEナイキJORDANジョーダンairjordanエアジョーダンAirForceエアフォース1airmaxエアマックス32430メインカラー...ブラック人気モデル...NIKEエアマックススニーカー型...ローカット(Low)シーン...ランニング/トレーニング