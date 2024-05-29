ナイキ紺タグ ワンポイントtシャツ 80s ヴィンテージ ビンテージ 年代

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ナイキ紺タグワンポイントtシャツ80sヴィンテージビンテージ年代vintageアメリカ製カラー／パープルサイズM着丈約63cm身幅約53cm着丈は背面中央あたりで首リブ含めず首リブ下から裾まで身幅は脇下〜脇下になります素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さいユーズド古着古着に理解の無い方古着慣れしていない方神経質な方、細かいことを気にされり方は購入お控え下さい