アメリカ購入】カルバンクライン/ベルト/黒/95-111cm/穴追加可メンズ ...

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■即購入OK、送料無料カラー...ブラック素材...リサイクルレザー【新品未使用】カルバンクライン/ベルト/黒/LGサイズ/95-111cm/メンズ無料でベルトの穴を追加しますのでどのサイズでも合わせられます。ーーーー商品情報ーーーー・背景の木目は撮影用シートです（床の上ではありません）・新品未使用・自宅保管 タバコ・アロマ・香水は使っていませんカルバンクラインジーンズのベルトを出品します。新品未使用品です。カラーはブラックで、飽きない定番のロゴバックルが特徴です。普段使い、プレゼントにもおすすめです。ぜひご検討ください。▶︎ブランドCalvinKleinJeans▶︎色BLACK▶︎サイズ ※多少の誤差がある事がありますLGサイズ 約95-111cm無料でベルトの穴を追加しますのでどのサイズでも合わせられます。（素人がベルト穴開け機を使用しての作業になります）▶︎素材リサイクルレザー※リサイクレザーとは、皮革製品を製造する際に生じる革の余りや破片、くずなどを集めて粉砕しもう一度再加工してシート状の再生レザーにするというリサイクル製品です。破片と言えど天然皮革の特徴はしっかり詰まっていて、効能は普通の革とほぼ同じで、とても環境に優しい素材です。▶︎購入場所アメリカ 正規取扱店▶︎購入時期2023年5月末※お持ちの端末や閲覧環境により、掲載されている写真と色・イメージ・細部が異なって感じる場合がございます。すり替え防止の為、返品、交換は受け付けておりません。予めご了承ください。