新品 23SS エメレオンドレ コットン ロゴ キャップ カーキ ベージュ

入口→#kawazulist※なるべく実物に近い色味をお伝えできるように環境を整えて撮影しております。(昼白色LED照明Ra97)⚫️エメレオンドレの定番カテゴリー\"CoreUniform\"から秋冬につい手が伸びてしまうアースカラー\"カーキ\"のキャップです。【商品名】・AiméLeondoreCottonLogoHat\"KHAKI\"【商品の状態】・「新品・未使用」→試着なし(撮影のため開封)・公式オンラインにて購入・付属品→専用チャックバッグ【カラー・素材】・KHAKI(※主観→サンドベージュ)・コットン100%【サイズ】・頭囲free(51～63.5cmcmアジャスターで調整可能)・高さ11cm・つば7cm※数値は実寸⚫️AiméLeondoreの定番のひとつ\"AIMÉLEONDORE\"ロゴキャップです。【アップデートされた23年春夏バージョンです】以前のものと比べるとハリとツヤが増し、高級感があります。『エイムレオンドレメンズレディースブランドキャップハットバッグボストンバッグNEWERA(ニューエラ)9TWENTY(ナイントゥエンティ)920カーブバイザーMOMA(モマ)NewBalance(ニューバランス)MADEinUSAKAPTAINSUNSHINE(キャプテンサンシャイン)NEWERABBCAP(ベースボールキャップ)47ブランドフォーティーセブン#エメレオンドレ#aimeleondore等をよく検索される方に見ていただきたいお品です。』【注意事項】・コチラの商品は海外直輸入商品になります。国内の品質基準とは異なります⚫️上記を前提に検品・出品しておりますが、購入者様がご納得頂けない状態の物がございましたら、返品対応させていただきます。お任せくださいませ・いかなる場合も購入者様優先です



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