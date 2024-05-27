極美品 アクアスキュータム ネクタイ シルク100% チェック 紺色 茶色 ...

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⚫︎ブランドAquascutumアクアスキュータム⚫︎詳細ネクタイ チェック 日本製⚫︎カラーネイビー 紺色ブラウン 茶色⚫︎サイズ全長146cm大検幅8cm⚫︎素材シルク100%⚫︎状態目立った傷や汚れも無く、使用感もさほど見当たりません。あくまでも中古品という事をご理解いただいた上で、ご購入をお願い致します。⚫︎フォロー割、即無言購入、コンビニ払い大歓迎フォロー割は表示価格より４％引きコメント欄にて「フォロー割希望」とお伝えください。⚫︎梱包についてなるべくお安くご提供する為にリサイクル資材を使用する場合が御座います。⚫︎画像について光の当たり方で色褪せや変色して見える場合が御座います。色褪せや変色がある場合は必ず記載致します。⚫︎配送方法について予定の配送業者が変わる場合が御座います。指定がありましたらお気軽にお申し付けください。ご覧いただき、誠に有難う御座います。ご不明な点等が御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。#あさがお39のネクタイ一覧柄・デザイン···チェックカラー···ブルー