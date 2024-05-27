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未使用 ポーター ダブル　二つ折り財布 レザーウォレット 129-06011
商品番号 M62523682894
商品名

未使用 ポーター ダブル　二つ折り財布 レザーウォレット 129-06011
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTER/DOUBLE　WALLETブラック/オレンジ未使用品です。※iPhoneにて撮影しています。実物の色味に近くなるよう努めておりますが、撮影時の光の状況など感じ方の違いやお使いの端末によっても色味が違って見える場合があります。予めご了承ください。付属品は本体のみです。定価30,800円品番129-06011ブランド/シリーズPORTERDOUBLEカテゴリー財布ウォレットサイズW:135mm/H:100mm/D:0mm重量110g素材表：ゴート（クローム鞣し・セミアニリン仕上げ）裏：コットンツイル（一部PU合皮）財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革
http://narcologia.ru/goods/encourage785972.html
http://narcologia.ru/goods/plaque402407.html
http://narcologia.ru/goods/cotton506961.html

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