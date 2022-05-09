❤️PORTER ❤️ポーター 二つ折り財布

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PORTERポーターの二つ折り財布です。状態は写真でご確認ください。【サイズ】約W12cm×H9cm素人採寸となります。艶やかな革を使用し、スッキリとした印象に仕上げられた【PORTERSHEEN/ポーターシーン】シリーズ。革の表面に染料と顔料を塗りこんだ後、表面を少し硬めに仕上げることで滑らかな質感を生み出しています。艷やかで滑らかな質感を持った留め具なしのシンプルなルックスの二つ折り財布。左側には複数のカードポケットが設けられており、その裏にはチケットやレシートを挟める収納スペースとカードも収納できるポケットが備わっています。小銭入れはBOX型なので視認性＆収納力共に抜群！カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革