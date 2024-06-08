ニードルス　needles Tシャツ　青　ブルー

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ニードルス needlesTシャツ去年、ストゥデオスで購入。一回試着して、畳んで収納していました。タグ付きです。*必ずコメントしてから購入して下さい*返品、キャンセルは受け付けてないので、しっかり気になるところはコメントよろしくお願いしますサイズm着丈70肩幅49身幅60袖丈24柄・デザイン···無地カラー···ブルーネック···Uネック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋