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商品詳細
天神ワーク ベルトホルダー BH05になります。色はタンレザーになります。価格は11.000円で、2ヶ月位納期だったと記憶してます。過去出品致しました、天神ワークスのレザーウォレットと同時に、新品で購入しましたが、財布と同様で一度も使用しませんでした。表皮の乾燥予防に、ミンクオイルを定期的に縫ってましたので、色は変化してます。状態は良いと思いますが、中古品としてご理解頂ける方にご購入頂ければ幸いです。何卒ご検討よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recuperation764421.html
http://narcologia.ru/goods/flight874328.html
http://narcologia.ru/goods/ordering704779.html
天神ワークス ベルトホルダー BH05 色:タンレザー
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天神ワークス ベルトホルダー BH05 色:タンレザー
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