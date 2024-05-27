天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザー

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天神ワーク ベルトホルダー BH05になります。色はタンレザーになります。価格は11.000円で、2ヶ月位納期だったと記憶してます。過去出品致しました、天神ワークスのレザーウォレットと同時に、新品で購入しましたが、財布と同様で一度も使用しませんでした。表皮の乾燥予防に、ミンクオイルを定期的に縫ってましたので、色は変化してます。状態は良いと思いますが、中古品としてご理解頂ける方にご購入頂ければ幸いです。何卒ご検討よろしくお願い致します。