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天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザー
商品番号 K17406518472
商品名

天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザー
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天神ワーク　ベルトホルダー　BH05になります。色はタンレザーになります。価格は11.000円で、2ヶ月位納期だったと記憶してます。過去出品致しました、天神ワークスのレザーウォレットと同時に、新品で購入しましたが、財布と同様で一度も使用しませんでした。表皮の乾燥予防に、ミンクオイルを定期的に縫ってましたので、色は変化してます。状態は良いと思いますが、中古品としてご理解頂ける方にご購入頂ければ幸いです。何卒ご検討よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recuperation764421.html
http://narcologia.ru/goods/flight874328.html
http://narcologia.ru/goods/ordering704779.html Belt Holder: BH05 – 天神ワークス
天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザーBelt Holder: BH05 – 天神ワークス
天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザーBelt Holder: BH05 – 天神ワークス
天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザーBelt Holder: BH05 – 天神ワークス
天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザーBelt Holder: BH03 – 天神ワークス
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天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザーLeather Suspender: LS01 – 天神ワークス
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天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザー2023年最新】天神 ベルトの人気アイテム - メルカリ
天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザーBelts – 天神ワークス
天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザーLeather Suspender: LS01 – 天神ワークス
天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザーBelt Holder: BH01 – 天神ワークス
天神ワークス　ベルトホルダー　BH05 色:タンレザー

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