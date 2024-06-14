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keywest828　財布 と　no496　財布
商品番号 Y45042545212
商品名

keywest828　財布 と　no496　財布
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形...二つ折りオリーブコードバン二つ折り財布小銭入れありです。コードバンですので、表面に線傷があります。
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