美品✨ブルガリ　ベルト　サークルロゴ　シルバー金具　刻印　レザー　ブラック

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様々なアイテムを出品しておりますので、ぜひご覧ください(о´∀`о)○アイテム説明ブルガリ BVLGARIベルト サークルロゴ リング ロゴ刻印ベルト メンズ ビジネス スーツ 通勤お出かけ おしゃれ ○サイズ幅：4cm長さ：117cmベルトの穴：92〜107cm(7箇所調節可能)バックル 縦：6cm 横：6cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れ等はなく、まだまだ長くご愛用して頂ける良いお品となっております^^ベルトは社外製の新品に取り替えております♪※あくまで中古なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。付属品なし○アイテム詳細某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！○カラーブラック（黒）○素材レザー（本革）○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○管理番号0707