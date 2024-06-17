ENGINEERED GARMENTS　イエロー　チェック　ストール

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商品詳細
数回着用後保管していました。これからの時期春は、長袖やカーディガンの差し色に夏は、ショーツやシャツと合わせるとお洒落だと思います◎イエローですが配色にネイビーも入ってるので派手になり過ぎず、使いやすい色味です。長さ １８０状態は、多少の使用感はありますがまだまだ使って頂けます。微妙なホツレ箇所や発送時の若干の畳ジワは出てしまいます。ENGINEEREDGARMENTSエンジニアードガーメンツ
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