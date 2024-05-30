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VANS バンズ　スリッポン　スウェード
商品番号 U91730304172
商品名

VANS バンズ　スリッポン　スウェード
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSスリッポン　スウェード　(マスタード)US7H(25.5cm)コンディションは画像にてご確認ください。注意：搭載画像は、各自使用するモニター環境により見え方、色味が変わる可能性がございますので、到着した商品とのイメージの違いによる返品、返金、交換は一切致しませんのでご了承下さい。古着です。理解のある方のみご購入下さい。神経質な方はお控え下さい。　　　商品の発送のタイミングは仕事の都合上遅くなる事があります。気持ちの良いやり取りを行いたいので、宜しくお願い致します。
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