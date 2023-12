ロンワンズ ティアベルLサイズ

10年前に自信で購入した、確実正規品です。写真に写っている物が全てです。全体的に使用に伴う傷はありますが、まだまだ使っていけます!Lサイズなので、かなり音も大きいです。インパクトもあります。気になる点や値段交渉も受け付けますので、よろしくお願いします。すり替え防止のため購入後の返品は受け付けてません。※名刺に赤ペンを置いているのは、対応してくれたスタッフさんの名前が書いてあるので、個人情報保護の為です。



