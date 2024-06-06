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サンシャインリーブス　リング
商品番号 Y81430972720
商品名

サンシャインリーブス　リング
ブランド名 サンシャインリーブス
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■素材:シルバー■サイズ:22号（直径2cm）※表記サイズに関しては各メーカーによって若干の違いがございます。あくまで目安として実寸サイズをご確認下さい。■状態：美品※目立った汚れはありません。詳細については画像にてご確認をお願い致します。その他気になる方はコメントお願いします。
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