サンシャインリーブス　リング

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■素材:シルバー■サイズ:22号（直径2cm）※表記サイズに関しては各メーカーによって若干の違いがございます。あくまで目安として実寸サイズをご確認下さい。■状態：美品※目立った汚れはありません。詳細については画像にてご確認をお願い致します。その他気になる方はコメントお願いします。