  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
商品番号 J98070327743
商品名

ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

NIKECORTEZSPLTSMOKEGREY/BLUEFURY/GRIDFUMECLAIR27.5cm※箱あり替え紐あり履く機会なくなった為、出品致します。商品の状態・街中で2回履いた程度です。・買った当初から靴先にシミのようなものがありました。　さすがナイキクオリティですね。・箱の損傷はほぼなく綺麗です。ナイキと数多くコラボしてるセレクトショップ「ユニオン」、昔から人気を誇るコルテッツとのコラボシューズになります。こちらは少し派手ですが、クラシックシューズということもあり、その組合わせが絶妙です。また、コルク素材を採用しているため、軽量で履きやすくなっております。夏も後半になってきていますが、まだまだ活躍できる1足じゃないでしょうか！目立つ1足が欲しい！ユニオンとはどんなブランドなんだ！という方にもオススメです！※他サイトにも出品しているため、売れ次第削除します。メインカラー...グレー,ブルー人気モデル...NIKEコルテッツスニーカー型...ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/traverse453226.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis403844.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial127416.html
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
ユニオン × ナイキ コルテッツ
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
Union × Nike Cortez
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
27.5cm Union Nike Cortez コルテッツ ライトスモーク | フリマアプリ ラクマ
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
ユニオン × ナイキ コルテッツ
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
ユニオン × ナイキ コルテッツ
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
27.5cm Union Nike Cortez コルテッツ ライトスモーク
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
Amazon.co.jp: [ナイキ] CORTEZ UNION LA Sesame コルテッツ ユニオン ...
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
Union × Nike Cortez
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
Union × Nike『Cortez SP』第2弾カラーが国内7月22日/7月28日に発売 ...
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
ユニオン × ナイキ コルテッツ
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
Amazon.co.jp: [ナイキ] CORTEZ UNION LA Sesame コルテッツ ユニオン ...
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
27.5cm Union Nike Cortez コルテッツ ライトスモーク
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
ユニオン × ナイキ コルテッツ
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
Amazon.co.jp: [ナイキ] CORTEZ UNION LA Sesame コルテッツ ユニオン ...
ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm
Amazon.co.jp: [ナイキ] CORTEZ UNION LA Sesame コルテッツ ユニオン ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru