ナイキ コルテッツ×ユニオン ライトスモーク 27.5cm

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商品詳細
NIKECORTEZSPLTSMOKEGREY/BLUEFURY/GRIDFUMECLAIR27.5cm※箱あり替え紐あり履く機会なくなった為、出品致します。商品の状態・街中で2回履いた程度です。・買った当初から靴先にシミのようなものがありました。 さすがナイキクオリティですね。・箱の損傷はほぼなく綺麗です。ナイキと数多くコラボしてるセレクトショップ「ユニオン」、昔から人気を誇るコルテッツとのコラボシューズになります。こちらは少し派手ですが、クラシックシューズということもあり、その組合わせが絶妙です。また、コルク素材を採用しているため、軽量で履きやすくなっております。夏も後半になってきていますが、まだまだ活躍できる1足じゃないでしょうか！目立つ1足が欲しい！ユニオンとはどんなブランドなんだ！という方にもオススメです！※他サイトにも出品しているため、売れ次第削除します。メインカラー...グレー,ブルー人気モデル...NIKEコルテッツスニーカー型...ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/traverse453226.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis403844.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial127416.html
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