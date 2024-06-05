商品ページをご覧いただきありがとうございます。GACKTも着用していたVARTIXのALIVEになります。数年前にこちらで購入し、当時は何度か着用していましたがもう2年くらいは着用しておらず金欠のため出品いたします。使用に伴い、スチールベルトの留め具部分に小傷がございます。写真載せていますので、ご確認ください。お値段交渉は多少お受けできますが、気に入っているので取り下げる可能性もありますのでお早めの検討をお願いいたします。また、時計屋さんでベルトを一番短くしてもらっているため、写真のケース内に元のように閉まっての発送ができないため、緩衝材に包み厳重な梱包にて発送いたします。(写真のものは全てつきます。)VARTIXalive時計機械式時計ジュエリーウォッチGACKTサングラス199333



VARTIX】機械式腕時計 RED\u0026BLACK【ALIVE】 - リング



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