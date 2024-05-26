visvim 22aw BYRON DRIVERS JKT

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商品詳細
visvim22awBYRONDRIVERSJKTsize4カラー:PINKサイズ:4着丈71cm肩幅61cm袖丈62cmバスト123cm■素人の計測ですので多少の誤差はございますがご了承ください。2回着用です。特に目立った汚れなどはありませんが、状態はご理解ください。※自宅保管のため、神経質な方のご利用はご遠慮ください。
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