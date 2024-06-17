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PORTER LUMBER ランバー　二つ折り財布
商品番号 C13295862123
商品名

PORTER LUMBER ランバー　二つ折り財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラウンPORTER(ポーター)PORTERLUMBERランバー　二つ折り財布　　　　　2015年購入　1年ほど使用していた為、使用に伴うスレやキズがあります（状態は写真にてご確認下さい）あくまで中古品になりますので、ご理解の上ご購入頂ける方にお譲りします
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