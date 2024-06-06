ビンセントベガ メッシュ キャップ

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商品詳細
廃盤品フロムダスクティルドーンにでてくるバーのロゴのキャップです。カラーブラック/ホワイトサイズフリーサイズ着用回数少ないですが、長期保管していた為、若干黄ばみが見受けられます。柔らかい素材の為、潰してネコポスにて発送予定です。検索用タランティーノクウェンティンパルプフィクションpulpfictionレザボアドッグスReservoirDogsfromdusktilldawncheechandchongチーチョンビンセントベガtittytwister
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