ビンセントベガ メッシュ キャップ

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廃盤品フロムダスクティルドーンにでてくるバーのロゴのキャップです。カラーブラック/ホワイトサイズフリーサイズ着用回数少ないですが、長期保管していた為、若干黄ばみが見受けられます。柔らかい素材の為、潰してネコポスにて発送予定です。検索用タランティーノクウェンティンパルプフィクションpulpfictionレザボアドッグスReservoirDogsfromdusktilldawncheechandchongチーチョンビンセントベガtittytwister