アシックス スポーツ スニーカー　27.0

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商品詳細
【メインカラー】グレー、レッド【種類】スニーカー型...ローカット(Low)【型番】タイガーゲルリーク TQ6H1L【規格】27CM/ 9US/ 42.5EURO【状態】美品。メルカリで新品として購入後、1度試験履きあり【コメント】 ・当方通常アシックス27.0を使用していますが、本商品は少しきつく感じました（主観です）。通常26.5以下を使用している人におすすめします。 ・美品だと思います。・あくまで中古品ですので、ご理解のある方のみご購入ください。・ご購入の際にはお届け希望日及び時間指定をご記入ください。詳しくはプロフィールをご覧ください。
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