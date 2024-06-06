ポケモンカード クレイバースト バラパック 53パック

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商品詳細
BOX開封している際にSRが途中に出た為、残りをかき集めているものがメインです。R.RR.ARが出る可能性は十分ありますが、SRに関しては2枚箱でない限りは入っていないと思うので、ご理解お願いします！発送時は空箱になるべく詰めて、カードの折れなどが起きないように発送いたします！
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