USA製　ニューエラ　59FIFTY 60.6センチ

ニューエラのキャップになります。カラー ブラウン1枚目の写真が近いです。サイズ表記 60.6センチツバの中心長さ 7センチ•素人採寸になりますのでご了承ください。【コンディション】汚れがありますので写真5枚目でご確認ください。ダメージはありません。べたつき、匂いはありません。その他使用上不具合はございません。神経質な方はご遠慮ください。※used品になりますのでご理解ある方でお願い致します。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額をご提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。ナイキ、アディダス、リーボック、stussy、ラファイエット、USA製、80s、90s、プーマ、チャンピオン、ノースフェイス、ラルフローレン、スケート、ニューエラ、バンズ、beams、nautica、tommyhilfiger、レイダース、ドルフィンズ、レッドスキンズ、ヤンキース、カーハート、マリファナ、ガンジャ、HUF、レゲエ、hiphop、スヌープ、ワコマリア、wackomaria、舐達麻、グロウアラウンド、スターター、好きな方にもおすすめです♪



