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USJ マリオ　ルイージ　ファンキャップ　帽子
商品番号 U34018947065
商品名

USJ マリオ　ルイージ　ファンキャップ　帽子
ブランド名 ユニバーサルスタジオジャパン
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年USJで購入して、一度のみ着用しました。マリオとルイージセットの値段です。各定価3700円圧縮して発送します。#USJ#スーパーマリオ　#コスプレ　#ハロウィン#仮装　#ファンキャップ　#ユニバーサル
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