ダブル クロスネックレス メンズ レディース シルバー925 22K 2個セット

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★最高級CZダイヤモンドをふんだんに使用♪豪華な22kGOLDplatingの輝きは文句なしの存在感抜群のネックレスになっております！★チェーンの長さを＋500円で変更可能！商品のチェーンの長さが45cmになります。500円で＋5cm伸ばせるアジャスターをお付け出来ます♪最大50cmでお使い頂けるようになります！※有料アジャスターをお付けする場合はご購入前にコメント下さい♪お値段変更致します。通常一つ7980円の商品を5980円！数量限定で11,480円！約500円お買い得です！▲新品未使用！▲送料無料！！▲安心の追跡番号での発送！▲即購入、大歓迎！！#LUXSiAアクセサリー↑他の商品も是非ご覧下さい\u003c商品説明\u003e●商品名:ダブルクロスネックレス●色:GOLD、silver●素材:22KGOLDplating:silver925(s925刻印あります)●チェーン:45cm(追加500円で取り外し可能な5cmアジャスターをお付けできます)●トップ:Large：最大幅：縦25mm×横20mm●ストーン:AAAczdiamond●男女兼用●リンクチェーン★キュービックジルコニアダイヤモンドとは(CZダイヤモンド)天然のダイヤモンドと同等の屈折率を誇る為ダイヤモンドの様な輝きを持っています！★特殊な加工をしている為、お風呂やプールなど水に濡れる場所でも着用頂いて大丈夫です！濡れた際はそのまま放置せず水気をしっかり拭いて頂くとより長くご使用頂けます！(使用回数などで個人差はあります)★300円の追加代金でご購入頂いた商品にジュエリーBOXなどもお付けできます♪最高級の22kGOLDplatingと3Aczdiamond輝きをご堪能下さい！シルバー925ジルコニアストーン高級ギフトプレゼントシルバーゴールド記念日男女ユニセックス男女メンズアクセサリーシルバーアクセサリーゴールドアクセサリーペアクリスマスプレゼント※ノーブランド商品です。#ネックレス#ゴールド#ジルコニア#シルバー#シルバー925