justineclenquet ジュスティーヌクランケピアス 片耳 新品未使用

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商品詳細
¥5,200ほどで購入しましたが、使用せず保管しておりました。専用の箱もおつけいたします。あくまでも人の手に渡った中古品ですので、完璧を求められる方はご購入をお控えください。材質 ステンレス#ジュスティーヌクランケ#ピアス#片耳ピアス#メンズピアス#justineclenquet#登坂広臣
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