THE RERACS ショートバルカラージャケット　AW22

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ザリラクスのショートバルカラージャケットです。カラーガンメタルグレーサイズ46素材表地 ポリエステル100%裏地 キュプラ100%肩幅58身幅64着丈69袖丈58着用回数２回自宅保管ですのでご理解のある方だけお願いします。※こちらの出品物に関係の無いコメントは削除、ブロック致します。ご了承下さい。