ラルフローレン　ニューエラ　NEWERA キャップ

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New Era×Polo Ralph Lauren (ニューエラ×ポロラルフローレン) キャップ ブルー

カラー···レッド形···ベースボール素材···コットンラルフローレンのキャップです。MLBコラボカブスサイズはSカラーはレッド未開封です。タグもシールも付いています。ポロラルフローレンとのコラボレーションコレクション。バイザーにはラルフローレンのネームを、リアにはポニーロゴを刺繍でレイアウト。さらに内側にはブランドラベル、テープにもポニーロゴをレイアウトした特別仕様です。フロントパネルの球団ロゴは過去にメジャーリーグで使用されていたCooperstown（クーパーズタウン）のロゴをレイアウト。ポロラルフローレンとマッチしたクラシックなデザインに仕上がっています。シルエットはフロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットの49FORTYです。ヤンキース や LAドジャーズなどとコラボしてます。他にもラルフローレンを中心に出品しています。特にダブルアールエルrrlrlxRRLラグビーデニムアンドサプライポロスポーツロンハーマンなどが好きで出品しています。またその中でもインディゴやパッチワークネイティブペイズリーポロベアーニットセーターシャツパーカーキャップなどが多いです。HITECHハイテックSNOWBEACHスタジアムSTADIUM9092キムタク 木村拓哉#ダブルアールエル #ノースフェイス#ラルフローレン #チャンピオンニューエラ ヤンキース #カープ女子 #広島カープ 鈴木誠也￼ここ最近、palaceとのコラボや、過去の名作であるHITECH、POLOSPORT、polo1992stadiumcollection、P-WING、snowbeach、cp-93、wingfoodアディダス ナイキ GAPベイフロー 等の復刻により、人気が再熱しております。