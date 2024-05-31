90s old stussy オールドステューシー 総柄 チェック Tシャツ

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●90soldstussyオールドステューシー総柄チェックTシャツ7年程前に古着で購入しました。オールドステューシーのオンブレチェックTシャツです。復刻で同デザインがあるようですが、こちらはオリジナルの物になります。表記消えかけていますがアメリカ製です。ちょっと厚手で伸縮性のある生地になっています。オンブレチェックのような総柄でオールドのステューシーらしい雰囲気があってかっこいいです。色はグリーンと赤と白で構成されています。背中に一箇所ピンホールがありますが、生地の状態はしっかりしています。サイズ表記が消えているので実寸を参考にお願いします。オールドステューシーの総柄は古着市場でも高騰している物かと思います。気に入った方は是非よろしくお願いします。古着なので神経質な方は慎重にご検討下さいませ。理解のある方のみで購入をお願いします。◆サイズMくらい※表記消えています。身幅 59.5cm着丈 65.0cm素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。詳細知りたい方はお気軽に連絡下さい。カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···チェックネック···クルーネック季節感···春、夏