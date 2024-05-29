エレファント　象革 象皮ベルト メンズ 日本製 グレー

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商品詳細
素材...象本革【送料無料】稀少、最高級皮革素材の象の革のベルトです。 幅35mm 全長およそ122cm、5個のピンホールの位置は、102.5cm,105cm,107.5cm,110cm,112.5cmサイズ調整はバックルをはずしカットしてください。 裏側には牛皮革を使用★カラー：グレー★天然素材を使用していますため、象革のしわ目模様は、画像のものと異なる場合がございます。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。★定価60500円★送料無料
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