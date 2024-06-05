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【新品未使用】ASHFORD テンカラーズ M6 13mm ブラック
商品番号 J11689107635
商品名

【新品未使用】ASHFORD テンカラーズ M6 13mm ブラック
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アシュフォードテンカラーズM613mm手帳ブラック■商品状態　購入時期：2022年10月　状態：新品、未使用らくらくメルカリ便で送ります。よろしくお願いいたします。
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