HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー スタッズベルト USA

HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーベルトオールドスタッズヴィンテージヒスMADEINUSA状態：定期的にオイルを入れて使用していました。程よくツヤ、シボが出ております。革は厚みがあり、しなやかで弾力もしっかりあります。#クマちゃんのヒス■付属品等、出品商品は画像の内容がすべてとなります。■長期自宅保管品になりますので出品画像や商品説明にご納得いただける方のみ、ご購入いただきますようお願いいたします。■お使いのモニター設定やお部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。■状態につきましては個々感じ方が異なる為、参考程度にお考えください。■商品にスレ・汚れ・キズ等、他にも見落としがある場合がございます。中古商品の特性上ご理解ください。■即購入OKです。■NCNRで宜しくお願い致します。■気になることやご質問がありましたら、コメントにてお気軽にお問い合わせください。■気になることやご質問がありましたら、コメントにてお気軽にお問い合わせください。#ヒステリックグラマー#ヒスガール#ヒステリック#スタッズ#オールドスタッズ#USA#レザーベルト#ヒスミニ#スタッズ#オゾンロックス#スタッズベルト#htc#rrl#DOA



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