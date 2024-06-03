90s ポロ ラルフローレン イタリア製 サドルレザー ベルト メンズ

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商品詳細
1990年代にアメリカのラルフローレンファクトリーストアで発見した高品質なベルトです昔のポロの革製品はイギリスやイタリア、アメリカで生産されていました素材：イタリアンサドルレザー生産国：イタリア表示サイズ：32inch/80cm採寸寸法：全長96cm真ん中の穴まで82cm幅2.8cm（使用に伴いベルトが少し曲がっているため長さは参考値）目立つキズなどはありませんが中古品ですので神経質な方はご遠慮ください素材···本革カラー···ブラウン
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ポロ ラルフ ローレン サドルレザーベルト 32〜 34インチ | フリマアプリ ラクマ
ポロ ラルフ ローレン サドルレザーベルト 32〜 34インチ
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【良品/イタリア製】新品/ポロ ラルフローレンPOLO RALPH LAUREN/デッドストック/イタリアンサドルレザー/ベルト/茶/30/ | 古着屋RAINBOWFIELD Since 2006 powered by BASE
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