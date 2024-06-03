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90s ポロ ラルフローレン イタリア製 サドルレザー ベルト メンズ
商品番号 P74411235766
商品名

90s ポロ ラルフローレン イタリア製 サドルレザー ベルト メンズ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1990年代にアメリカのラルフローレンファクトリーストアで発見した高品質なベルトです昔のポロの革製品はイギリスやイタリア、アメリカで生産されていました素材：イタリアンサドルレザー生産国：イタリア表示サイズ：32inch/80cm採寸寸法：全長96cm真ん中の穴まで82cm幅2.8cm（使用に伴いベルトが少し曲がっているため長さは参考値）目立つキズなどはありませんが中古品ですので神経質な方はご遠慮ください素材···本革カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/parenthesis21544.html
http://narcologia.ru/goods/tenet26963.html
http://narcologia.ru/goods/diamond139758.html
ポロ ラルフ ローレン　サドルレザーベルト　32〜 34インチ | フリマアプリ ラクマ
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ポロ ラルフ ローレン　サドルレザーベルト　32〜 34インチ
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【良品/イタリア製】新品/ポロ ラルフローレンPOLO RALPH LAUREN/デッドストック/イタリアンサドルレザー/ベルト/茶/30/ | 古着屋RAINBOWFIELD Since 2006 powered by BASE
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