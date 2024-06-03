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Ron Herman｜RH CAFEスナップバックキャップロンハーマン黒ブラック
商品番号 L49016341192
商品名

Ron Herman｜RH CAFEスナップバックキャップロンハーマン黒ブラック
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 6,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆当店の全商品→#Axel_allitem☆キャップ・小物→#Axel_goods☆サーフ・西海岸・イタリア→#Axel_surf☆セレクト・カジュアル→#Axel_Burberry☆ストリート・スケーター→#Axel_street----------●ロンハーマン千駄ヶ谷店購入●サザビーリーグ正規品●RHCAFEスタッフ着用同モデル●即完売品●即決優先●取り置き不可購入希望の方はコメント等必要ありませんのでそのままご購入ください。----------●状態ランク【AA+B】SS｜新品または未使用品S｜使用感をほとんど感じないAA｜多少の使用感はあるが比較的良い状態A｜それなりの使用感はあるが着用に問題なしB｜僅かな汚れやダメージ有り※画像8参考、一箇所欠損あり。着用に問題はなく、購入からほとんど使っていないので全体的な状態は良好です。※端末やモニター環境による色味の誤差はご了承ください。※あくまで主観判断、素人検品自宅保管です。気になる部分は必ずご質問頂き、ご納得の上でご購入ください。----------ロンハーマンデウスエクスマキナベイフローTCSSTESエンドレスサマーBANKSG-STARRAWジースターDIESELディーゼルアメリカンイーグルSafari掲載Oceans掲載fine掲載
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