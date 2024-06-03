VALENTINO ヴァレンティノ　Tシャツ　ブラック　プリント　スター　星

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▶コンディション：【A】-ランク一覧-【S】新品、未使用【SA】新品同様、使用感無し【A】保管に伴う使用感あり、状態良好【B】多少の使用感、目立つ傷・汚れ無し【C】使用感あり、目立つ傷・汚れあり【D】過度の使用感、目立つ傷・汚れ多数あり【JUNK】ジャンク品▶サイズ：M▶︎実寸(cm)：肩幅44/着丈61.5/身幅51/袖丈20/▶カテゴリ：Tシャツ▶素材：コットン▶カラー：ブラック▶ブランド：VALENTINO▶付属品：なし