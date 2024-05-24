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最終値下げ！CHANEL レザー 二つ折り長財布 メタルゴールド TN445
商品番号 S10407042306
商品名

最終値下げ！CHANEL レザー 二つ折り長財布 メタルゴールド TN445
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前、古物市場にて購入致しました。大人気！CHANELの二つ折り長財布です◎状態　　金具傷、汚れあり。　　　　まだまだご利用いただけると思います。　　　　※神経質な方はご遠慮ください。カラー　メタルゴールド金具　　シルバーサイズ　縦8.4cm横10.8cm幅2cmシール　あり仕様　　ファスナーポケット×１　　　　カードスリット×８　　　　オープンポケット×５付属品　なしランクABTN445AB　170250000002534947/31#CHANEL#シャネル#二つ折り#長財布#レザー#長財布#メタルゴールド#シルバー金具#無地#ココマーク
http://narcologia.ru/goods/recycling625514.html
http://narcologia.ru/goods/recommended690790.html
http://narcologia.ru/goods/troupe330111.html
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