最終値下げ！CHANEL レザー 二つ折り長財布 メタルゴールド TN445

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商品詳細
以前、古物市場にて購入致しました。大人気！CHANELの二つ折り長財布です◎状態 金具傷、汚れあり。 まだまだご利用いただけると思います。 ※神経質な方はご遠慮ください。カラー メタルゴールド金具 シルバーサイズ 縦8.4cm横10.8cm幅2cmシール あり仕様 ファスナーポケット×１ カードスリット×８ オープンポケット×５付属品 なしランクABTN445AB 170250000002534947/31#CHANEL#シャネル#二つ折り#長財布#レザー#長財布#メタルゴールド#シルバー金具#無地#ココマーク
http://narcologia.ru/goods/recycling625514.html
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