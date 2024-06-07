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デイヴィッド•ホックニー展　ロンT（リトグラフの水）
商品番号 W27687698091
商品名

デイヴィッド•ホックニー展　ロンT（リトグラフの水）
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家族へのお土産で購入しましたが、着ないようなので出品します。Sサイズ（ユニセックス）ですが、大きめの作りです。自分用に同じものを別途所有してますが、身長166cmでお尻がしっかり隠れるほどの大きさです。（171㎝男性でもゆとりを持って着用できてました）リトグラフの水デイヴィッド•ホックニー展　限定カラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/monophonic77512.html
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http://narcologia.ru/goods/revamp115522.html
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