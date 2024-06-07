デイヴィッド•ホックニー展　ロンT（リトグラフの水）

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デイヴィッド・ホックニーの色に導かれて。南貴之が語る今春夏の ... デイヴィッド・ホックニーの色に導かれて。南貴之が語る今春夏の ...



2023年夏はデイヴィッド・ホックニー！ 東京都現代美術館で国内過去 ... 2023年夏はデイヴィッド・ホックニー！ 東京都現代美術館で国内過去 ...

家族へのお土産で購入しましたが、着ないようなので出品します。Sサイズ（ユニセックス）ですが、大きめの作りです。自分用に同じものを別途所有してますが、身長166cmでお尻がしっかり隠れるほどの大きさです。（171㎝男性でもゆとりを持って着用できてました）リトグラフの水デイヴィッド•ホックニー展 限定カラー···ホワイト