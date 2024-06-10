NEIGHBORHOOD GREAT FROG TEE SS XXLサイズ 白

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※値下げ不可、早い者勝ち。ネイバーフッドとグレートフロッグのコラボレーションモデルになります。ラバープリントのデザインにクロスボーンが使用されていたりと、ネイバーフッドらしいデザインかと思います。伊勢丹のオンラインにて購入致しました。新品未使用ですが自宅保管になります、ご了承下さい。カラー:White/ホワイト/白サイズ:XXL/2XL着丈:76cm身幅:65cm肩幅:58cm袖丈:25cm誤差はご了承下さい。よろしくお願いします。