patagonia ブロードビルキャップ

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商品詳細
パタゴニアのブロードビルキャップになります。年代物になりますが綺麗なお品かと思います。商品名:ブロードビルキャップブランド：patagonia表記サイズ：Ｌカラー：ベージュ×ホワイト破れなど致命的なダメージは確認できません。しかしながら古いものですので、経年に伴う各種ダメージは多少見られることについてはご理解ください。他に見落とし等もある可能性がございますので、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。
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http://narcologia.ru/goods/stair33800.html
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