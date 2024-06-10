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patagonia ブロードビルキャップ
商品番号 T43519666167
商品名

patagonia ブロードビルキャップ
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニアのブロードビルキャップになります。年代物になりますが綺麗なお品かと思います。商品名:ブロードビルキャップブランド：patagonia表記サイズ：Ｌカラー：ベージュ×ホワイト破れなど致命的なダメージは確認できません。しかしながら古いものですので、経年に伴う各種ダメージは多少見られることについてはご理解ください。他に見落とし等もある可能性がございますので、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。
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