【美品】adidas GAZELLE IG3507 ABC-MART限定

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商品詳細
【商品名】adidasアディダスGAZELLEガゼルIG3507ABC-MART限定*FTWR/COLL/GUM4【状態】新品で購入後、3、4回ほど街中履きをしました。多少の使用感はありますが、目立つ汚れ、痛み、踵の減りや潰れはございません。【注意】プロフィール記載事項を遵守でき、お取引き（入金から受取評価）をスムーズに行える方のみご購入ください。また、お値引き、お取り置き、購入後の返品・返金につきましてはお応えできかねます。ご理解いただける場合のみご購入ください。
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adidas アディダス GAZELLE ガゼル IG3507 ABC-MART限定 *FTWR/COLL/GUM4
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