VINTAGE ヴィンテージシルバー925 インディアンプレートネックレス

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商品詳細
アメリカで買い付けたインディアンジュエリーのシルバー925プレートネックレスです。年代物です。全体的にサビや褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。（画像でご確認ください）着用に支障があるダメージはございません。ペンダントトップ有り・無しでご使用いただける2WAYデザインです。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約51㎝（チェーンのみ）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）プレート部分に作者名と製造番号が刻印されたインディアンジュエリーでございます。キャラクターのデザインが刻まれたプレートネックレスです。この機会にいかがでしょうか⁇
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